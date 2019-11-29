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Selahattin Kara Resim Sergisi'nin Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 19:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler, diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler, diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir." dedi.

Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışında, resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştüren Selahattin Kara'ya Türkiye kültürüne katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Zeytinburnu İlçesinin yerleşke olarak, İstanbul'un 2. Dünya Savaşı sonrası hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıktığını dile getiren Erdoğan, "Bu sürecin tüm sancıların, sıkıntılarını yaşayan Zeytinburnu, özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak, şehrin güzide ilçelerinden biri haline geldi." dedi.

Erdoğan, açılışı yapılan sergiyi, "Zeytinburnu'nun yeni ve aydınlık yüzünün bir işareti" olarak tanımladı, şunları söyledi:

"Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu, sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler, diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim, tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara duvarlarından ilk şehirlerin evlerine, sokaklarına kadar her yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Hele hele karşınızda İstanbul gibi 'Bu şehr-i İstanbul ki bi-misl ü bahadır/Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır' denilen bir şehir varsa, o resim bir başka anlam kazanır."

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ressam Selahattin Kara'nın "Sanat ve Yaşamın İzinde" adlı tablosunu hediye etti.

Erdoğan, katılımcılarla birlikte kurdeleyi keserken sandalyede oturan yazar Doğan Hızlan'ı yanına davet etti. Erdoğan, Hızlan'ın da katılımıyla kurdeleyi kesti.

Etkinliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Erdoğan, etkinlik sonrası sergiyi gezerken dışarıda kendisini bekleyen bir grup, sevgi gösterisinde bulundu.

Bir süre Kazlıçeşme Kültür Merkezinden kalan Erdoğan, ayrılırken vatandaşları selamladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ressam Selahattin Kara

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