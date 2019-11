Selahattin Kara Resim Sergisi'nin Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler, diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir." dedi.

Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışında, resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştüren Selahattin Kara'ya Türkiye kültürüne katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Zeytinburnu İlçesinin yerleşke olarak, İstanbul'un 2. Dünya Savaşı sonrası hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıktığını dile getiren Erdoğan, "Bu sürecin tüm sancıların, sıkıntılarını yaşayan Zeytinburnu, özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak, şehrin güzide ilçelerinden biri haline geldi." dedi.

Erdoğan, açılışı yapılan sergiyi, "Zeytinburnu'nun yeni ve aydınlık yüzünün bir işareti" olarak tanımladı, şunları söyledi:

"Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu, sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler, diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim, tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara duvarlarından ilk şehirlerin evlerine, sokaklarına kadar her yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Hele hele karşınızda İstanbul gibi 'Bu şehr-i İstanbul ki bi-misl ü bahadır/Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır' denilen bir şehir varsa, o resim bir başka anlam kazanır."