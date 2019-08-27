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Selahattin Özdemir, yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

MERSİN'de, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören, arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.

Selahattin Özdemir, yaşamını yitirdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören, arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 2 gün önce rahatsızlanan Selahattin Özdemir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı. Özdemir, tedavi gördüğü hastanede bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir'in ölüm haberi üzerine sevenleri, hastaneye geldi.

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