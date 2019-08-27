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Selahattin Özdemir, yaşamını yitirdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

AİLESİ VE SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU Mersin'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası tedaviye alındığı Toros Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren, arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir'in acı haberini alan aile bireyleri ve sevenleri, hastaneye akın etti.

AİLESİ VE SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU Mersin'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası tedaviye alındığı Toros Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren, arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir'in acı haberini alan aile bireyleri ve sevenleri, hastaneye akın etti. Özdemir'in gözyaşı döken kardeşlerini aile yakınları teskin etmeye çalıştı. Selahattin Özdemir'in kardeşi Suat Özdemir, "Selahattin ağabeyimin bir rahatsızlığı yoktu. Beni telefonla aradı, 'Nefesim kesiliyor' dedi. O ara kalp krizi geçiriyormuş. Ben de hemen 112'yi arayıp, eve yolladım. Önce özel bir hastaneye gittik, orada kalbini çalıştırdılar sonra devlet hastanesine yolladılar. Sevenlerinin başı sağolsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Allah'ın mukadderatı, yapacak bir şey yok. Uğraştık, çabaladık; ama hayata döndüremedik. Türkiye'nin başı sağolsun" dedi. 'BÖYLE DEĞERLER ZOR GELİR' Türkiye'deki sanatçılara sahip çıkılmasını da isteyen Suat Özdemir, "Türkiye'de böyle sanatçılarımız, değerlerimiz çok. Sanatçı arkadaşlarımız var, onlara değer versinler. Parası ile popüler olanlara değer vermesinler. Böyle değerler zor gelir Türkiye'ye" diye konuştu. Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise "Ünlü sanatçımız Selahattin Özdemir, 25 Ağustos tarihinde gece 02:00 sularında dış merkezden acile ani kalp-solunum durması ile gelmiş olup, müdahale edilerek canlandırma işlemi yapılmış, solunum cihazına bağlanmış ve yoğun bakımda takip edilmiştir. Hastamıza kalp krizi teşhisi konularak takibe devam edilmiştir. Ancak bugün tedavisi devam ederken saat 13:00'de tekrar kalp ve solunum durması gerçekleşmiş olup müdahale edilmiştir. Özdemir, tüm çabalara rağmen müdahaleye yanıt vermeyerek saat 13:45'te yaşamını yitirmiştir" denildi. Selahattin Özdemir'in cenazesi, yarın merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

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