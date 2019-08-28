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Selahattin Özdemir'den 'Son Elveda'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

MERSİN'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56) son yolculuğuna, 'Aramızda Sıra Dağlar' isimli şarkısı ile uğurlandı.

Selahattin Özdemir'den 'Son Elveda'

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56) son yolculuğuna, 'Aramızda Sıra Dağlar' isimli şarkısı ile uğurlandı. Özdemir'in fenalaşmadan önce bir hayranı ile birlikte saz çalıp, en sevilen parçalarından 'Son Elveda'yı seslendirdiği video kaydı da ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi morgundan alınan Selahattin Özdemir'in cenazesi, kent merkezindeki Muğdat Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Özdemir'in kızları Sena ve Yıldız, kardeşleri, sanatçı arkadaşları Yunus Bülbül, Muhittin Seçen, Özkan Can, Enver Yılmaz, Ali Turç ile çok sayıda seveni katıldı.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin öğleyin kıldırdığı cenaze namazının ardından omuzlanan Özdemir'in tabutu, cami dışındaki cenaze aracına konulurken, hayranları hep bir ağızdan 'Aramızda Sıra Dağlar' isimli şarkıyı söyledi. Bu sırada Özdemir'in kardeşi de ağabeyinin arkasından gözyaşı döktü. Özdemir, törenin ardından Menteş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'SEVENLERE, SEVENE SON ELVEDA'
Öte yandan, Özdemir'in fenalaşıp hastaneye kaldırılmadan birkaç gün önce çekilen video kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde bir iş yerindeki hayranı ile birlikte oturan Özdemir, sazı ile en sevilen parçalarından birisi olan ve dizelerinde, 'Hazırladım kendimi çilelere, gidiyorum yalnızlık seferine, layık değilmiş gönlüm sevmeye sevilmeye, sevenlere, sevene son elveda, elvedam' ifadelerini içeren 'Son Elveda' isimli şarkısını söylüyor.
FOTOĞRAFLI

Selahattin Özdemir'den 'Son Elveda'Selahattin Özdemir'den 'Son Elveda'Selahattin Özdemir'den 'Son Elveda'Selahattin Özdemir'den 'Son Elveda'

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