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Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Mersin’de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.

Mersin’de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir hastanede tedavi gören arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti. Özdemir’in kardeşi Suat Özdemir, "Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Türkiye’nin başı sağ olsun" dedi.
Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada duran kalbi çalıştırılan Özdemir, Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 3 gündür yoğun bakımda yatan Özdemir’in bugün öğlen saatlerinde bir kez daha kalbi durdu. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Özdemir, hayatını kaybetti.

"Türkiye büyük bir değerini kaybetti"
Özdemir’in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti. Özdemir’in kardeşleri ölüm haberinin ardından uzun süre gözyaşı dökerek, birbirlerine sarıldı. Hastane bahçesinde gazetecilere konuşan kardeş Suat Özdemir, ağabeyinin bir rahatsızlığı olmadığını söyledi. Olayın olduğu gün kendisini telefonla ayarak rahatsızlandığını söylediğini kaydeden Özdemir, "O ara zaten kalp krizi geçiriyormuş. Ben de hemen 112’i arayarak evine ambulans yolladım. Ambulansla önce özel bir hastaneye gitti. Orada duran kalbini çalıştırdılar ve Toros Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler. O günden beri burada doktorlar yakından ilgilendi ama bugün öğlen tekrar kalbi durdu. Doktorlarımızın yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sevenlerinin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti" diye konuştu.

"Türkiye’ye böyle değerler zor gelir"
Ağabeyinin ölüm haberini aldıktan sonra kötü olduğunu vurgulayan Özdemir, "Kardeşini kaybetmek kötü bir olay. Hepimiz kötü olduk. Uğraştık, çabaladık ama hayata döndüremedik. Allah’ın takdiri. Türkiye’nin başı sağ olsun. Tabi burada bir şey de önemli. Türkiye’de böyle değerlere bu zamanlarda değer veriliyor. Buradan herkese rica ediyorum. Böyle değerler çok. Böyle çok sayıda sanatçı arkadaşımız var. Onlara değer versinler. Parası ile popüler olanlara değer vermesinler. Türkiye’ye böyle değerler zor gelir" ifadelerini kullandı.
2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özdemir, yarın öğle namazını müteakip Muğdat Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Menteş Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Hastaneden Özdemir açıklaması
Toros Devlet Hastanesi adına Başhekim Yardımcısı Mustafa Akca tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ünlü sanatçımız Selahattin Özdemir 25 Ağustos’ta gece sıralarında, ani kalp-solunum durması nedeniyle hastanemize acilden giriş yaptı. Hasta, canlandırma işlemi yapılıp solunum cihazına bağlanmış ve yoğun bakımımızda takip edilmiştir. Hastamıza kalp krizi teşhisi konularak, takibi de sürdürülmüştür. Ancak bugün 13.00 sıralarında tedavisi devam ederken kalp solunum durması gerçekleşmiş olup, müdahale edilmiştir. Tüm çabalara rağmen müdahaleye yanıt vermeyen Özdemir, 13.45’te hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verildi.

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Selahattin Özdemir’in kardeşi: "Türkiye büyük bir değerini kaybetti"
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