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Selahattin Paşalı'dan hamile sevgilisiyle 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' galasında! Hazal Kaya'lı poz beğeni topladı

03.03.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selahattin Paşalı, başrolünde oynadığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin galasına hamile sevgilisi Lara Tümer ile katıldı. Çift poz verirken Hazal Kaya'nın da poza dahil olması herkesi güldürdü. Hazal Kaya ve Paşalı'nın pozu beğeni topladı.

Selahattin Paşalı'dan hamile sevgilisiyle 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' galasında! Hazal Kaya'lı poz beğeni topladı

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde başrol olan Selahattin Paşalı, özel gösterime iki yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümer ile katıldı. Geçtiğimiz ay bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelen çift, konuyla ilgili sessizliklerini korumuş ancak çıkan haberlerden günler sonra Tümer, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşmış ve "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Selahattin Paşalı'yı yeni dizisinin gala gecesinde yalnız bırakmayan Lara Tümer, büyüyen göbeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Sevgilisiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Tümer, paylaşımına; "Seninle çok gurur duyuyorum aşkım Sıkı çalışman, disiplinin ve bu harika işe duyduğun saygıyla gurur duyuyorum. Bana her gün ilham veriyorsun ve sana tapıyorum" notunu düştü.

Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da meslektaşı Selahattin Paşalı ve sevgilisinin romantik pozuna; Tümer'in karnını tutarak dahil oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
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