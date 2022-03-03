Selahattin Paşalı'dan hamile sevgilisiyle 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' galasında! Hazal Kaya'lı poz beğeni topladı

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde başrol olan Selahattin Paşalı, özel gösterime iki yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Lara Tümer ile katıldı. Geçtiğimiz ay bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelen çift, konuyla ilgili sessizliklerini korumuş ancak çıkan haberlerden günler sonra Tümer, Paşalı'nın elinin göbeğinde olduğu bir pozu paylaşmış ve "Bir ömür benim aşklarım" notunu düşmüştü.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Selahattin Paşalı'yı yeni dizisinin gala gecesinde yalnız bırakmayan Lara Tümer, büyüyen göbeğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sevgilisiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Tümer, paylaşımına; "Seninle çok gurur duyuyorum aşkım Sıkı çalışman, disiplinin ve bu harika işe duyduğun saygıyla gurur duyuyorum. Bana her gün ilham veriyorsun ve sana tapıyorum" notunu düştü.

Dizinin diğer başrol oyuncusu Hazal Kaya da meslektaşı Selahattin Paşalı ve sevgilisinin romantik pozuna; Tümer'in karnını tutarak dahil oldu.



