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Şelale ekranlı Huawei P40 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei P40 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen etkinlik vasıtasıyla tanıtılan Huawei P40, şelale ekranıyla ve kameralarıyla öne çıkıyor. Peki Huawei P40 Pro özellikleri neler? Huawei P40 Pro fiyatı ne kadar?

Şelale ekranlı Huawei P40 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei, düzenlediği etkinlikte Huawei P40 serisinin üst seviye modeli Huawei P40 Pro'yu tanıttı. Uzun zamandır sızıntılara konu olan Huawei P40 serisinin Pro takılı telefonu Huawei P40'ı özellikleriyle oldukça dikkat çekici. İsterseniz hemen Huawei P40 Pro'nun özelliklerine geçelim.

HUAWEİ P40 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei P40 Pro özellikleri arasında 6,58 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde kenarları kıvrımlı OLED bir ekran var. Bu ekranın yenileme hızı 90 Hz. Ekranın sol üst köşesinde tıpkı Galaxy S10 Plus'ta olduğu gibi bir ekran deliği bulunuyor. Huawei P40 Pro'nun işlemci tarafında ise bizleri 5G destekli Kirin 990 karşılıyor. Bu işlemcinin yanında 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB/256GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro'nun kameraları Huawei P40 gibi Leica imzalı olmasına rağmen, ona nazaran daha gelişmiş bir kamera kurulumuna sahip. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında tam da bu yüzden 4 kamera var. Bu kameralardan ilki 50 MP çözünürlüğünde (f/1.9) ve ana kamera olarak görev alıyor. Kameralardan bir diğeri 40 MP çözünürlüğünde (f/1.8) ve ultra geniş açılı fotoğraflar çekmek için kullanılıyor. Üçüncü kamera 12 MP çözünürlüğünde 5x optik zoom kamerası olarak öne çıkarken, dördüncü ve son kamera ise derinlik sensörü olarak görev yapıyor.

p40 pro kamera

HUAWEİ P40 PRO FİYATI

25W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 4.200 mAh değerinde bir bataryayla gelen Huawei P40 Pro'nun 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip modeli 999 Euro'dan satışa çıkacak. Telefonun ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

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