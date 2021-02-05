Şelale gibi ekranı var: Xiaomi dört kenarı kavisli konsept akıllı telefonunu duyurdu!

Xiaomi fütüristik telefonlara daha önce de imza atmıştı. Özellikle Xiaomi Mi Mix ve Mi Mix 2 gibi akıllı telefonlar, döneminin fütüristik telefonları arasında sayılabilirdi. Ön kamerayı alt çerçeveye alıp daha iyi bir ekran deneyimi sunmayı vadeden bu telefonları son olarak Xiaomi Mi Mix Alpha gibi yine ilginç bir tasarıma sahip bir telefon izledi. Katlanabilir akıllı telefonların ortaya çıktığı bir dönemde gelen Mi Mix Alpha, 7,92 inç büyüklüğünde esnek OLED bir ekrana sahipti. Bu ekran telefonun arkasına kadar uzanıyordu. Böylece telefonun büyük bir kısmı ekrandan oluşuyordu. Xiaomi bugün ise Mi Mix Alpha'nın halefi olarak görülebilecek yeni bir akıllı telefonun duyurusunu gerçekleştirdi.

XİAOMİ'NİN YENİ TELEFONU NEREDEYSE EKRANDAN OLUŞUYOR

Xiaomi'nin yeni telefonu, klasik telefon formunun fazlasıyla dışına çıkıyor. Telefon dört bir yanında 88 derecelik ekran kıvrımlarına yer veriyor. Böylece telefon tam ekran deneyimi yaşatıyormuş hissi yaratıyor. Üstelik telefonun herhangi bir fiziksel düğmesi veya bağlantı noktası da bulunmuyor. Yani bu telefonun sesini açıp kapatmak için yine ekrandaki dijital tuşları kullanmak gerekiyor. Bağlantı noktası olmadığı için de şarj işlemi kablosuz olarak gerçekleşiyor. Ayrıca telefonun bir SIM kart slotunun da olmadığını belirtelim.