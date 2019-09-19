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Şelale önünde tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

Rize’de 3 kafadarın tulum çalıp türkü söylediği sırada oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini bir anda Tar Şelalesi’nin göletinde buldular.Turizm amaçlı Rize’ye gelen bir grubu gezdiren Osman Albardak, arkadaşı Musatafa Şeramet ve Tulumcu Özgür Parlak’ın başına gelen talihsiz olay herkesi güldürdü.

Şelale önünde tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular

Rize’de 3 kafadarın tulum çalıp türkü söylediği sırada oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini bir anda Tar Şelalesi’nin göletinde buldular.
Turizm amaçlı Rize’ye gelen bir grubu gezdiren Osman Albardak, arkadaşı Musatafa Şeramet ve Tulumcu Özgür Parlak’ın başına gelen talihsiz olay herkesi güldürdü. Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde bulunan Tar (Bulut) Şelalesi kenarında odun korkuluk üzerinde oturarak tulum çalan Özgür Parlak’a eşlik etmek isteyen Osman Albardak ve Mustafa Şeramet yanına oturdu. Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada bölgedeki turistler onları kaydetmeye başladı. Şarkının ortasına geldikleri sırada ise üzerinde oturdukları odun korkuluk kırılınca 3 arkadaş göle düştü.
O anlar ise turistler tarafından anbean kaydedildi.

Şelale önünde tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular

Şelale önünde tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular

Şelale önünde tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular

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