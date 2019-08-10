HABER

Şelale üzerindeki 'kral havuzu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

Şelale üzerindeki 'kral havuzu'

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.
Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi’ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor. Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şeleleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 1,5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor. 'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor, hem de bol bol fotoğraf çekiyor.
Son yıllarda bölgeye ilginin arttığını belirten profesyonel rehber ve dağcı Cuma Gök, Uçansu şelaleleri ve Kral Havuzu'nun sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldığını belirterek, yerli ve yabancı turistin çam ağaçlarıyla kaplı orman içindeki şelalelere ve doğal havuza büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Bu saklı güzelliklerin kirletilmemesi gerektiğine dikkat çeken Gök, “Maalesef yoğun ilgi gören doğal güzellikler, kıa süre sonra kirletilmeye başlanıyor. Ziyaretçilerin bu konuda hassas olması gerekiyor. Yanlarında getirdiklerinin çöplerini yine yanlarında götürürlerse bu güzelliklerin temiz kalmasını sağlamış oluruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şelale üzerindeki 'kral havuzu'Şelale üzerindeki 'kral havuzu'Şelale üzerindeki 'kral havuzu'Şelale üzerindeki 'kral havuzu'

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Kavurma yapmanın püf noktalarıKavurma yapmanın püf noktaları
Köy çocuklarını ayakkabıyla sevindirdiKöy çocuklarını ayakkabıyla sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı!

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı İstanbul 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İstanbul için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Isparta 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Isparta için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Iğdır 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Iğdır için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Hatay 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Hatay için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.