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Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yolu ve kayalıklardaki yaban keçisi sürüsü, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi

Sinan UÇAR/ŞİRAN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yolu ve kayalıklardaki yaban keçisi sürüsü, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı yoluna inen yaklaşık 20 yaban keçisi, ilgi odağı oldu. Şelale yakınına kadar gelen keçiler, cep telefonu kemarası ile görüntülendi. Keçi sürüsü ardından kayalık zirvelerden geçerek gözden kayboldu.
Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendiŞelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi

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