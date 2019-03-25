HABER

Şelale yolunda 50 metre arayla iki trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şelale yolunda 50 metreyle arayla iki trafik kazası meydana geldi.

Şelale yolunda 50 metre arayla iki trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şelale yolunda 50 metreyle arayla iki trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
İlk kaza, Manavgat-Şelale yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat’tan Şelale istikametine giden Halis E.’nin kullandığı 07 LLG 52 plakalı ticari araç, Manavgat Trafo Merkezi önüne geldiğinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ardından Manavgat Şelale yolunda trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
İkinci kazada ise şelale istikametine giden A.Ö.İ.’nin kullandığı 07 FIL 43 plakalı otomobil, Çayyazı kavşağındaki virajı alamadı ve yoldan çıkarak Manavgat Trafo Merkezi önüne devrildi. Trafo merkezi önünde ters dönerek durabilen otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan otomobil sürücüsü A.Ö.İ. ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Vatandaşlar, 50 metre arayla aynı gün 2 yaşanan kazaların, araç sürücülerinin viraja hızlı girmesi nedeniyle yaşandığını savundu.

Şelale yolunda 50 metre arayla iki trafik kazası: 2 yaralı

Şelale yolunda 50 metre arayla iki trafik kazası: 2 yaralı

Şelale yolunda 50 metre arayla iki trafik kazası: 2 yaralı

Şelale yolunda 50 metre arayla iki trafik kazası: 2 yaralı

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralıHafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Diyarbakır’da boya deposunda yangınDiyarbakır’da boya deposunda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.