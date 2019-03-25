Şelale yolunda 50 metre arayla iki trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şelale yolunda 50 metreyle arayla iki trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Manavgat-Şelale yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat’tan Şelale istikametine giden Halis E.’nin kullandığı 07 LLG 52 plakalı ticari araç, Manavgat Trafo Merkezi önüne geldiğinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ardından Manavgat Şelale yolunda trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İkinci kazada ise şelale istikametine giden A.Ö.İ.’nin kullandığı 07 FIL 43 plakalı otomobil, Çayyazı kavşağındaki virajı alamadı ve yoldan çıkarak Manavgat Trafo Merkezi önüne devrildi. Trafo merkezi önünde ters dönerek durabilen otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan otomobil sürücüsü A.Ö.İ. ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vatandaşlar, 50 metre arayla aynı gün 2 yaşanan kazaların, araç sürücülerinin viraja hızlı girmesi nedeniyle yaşandığını savundu.