HABER

Şelalede ayağı kayan il genel meclisi üyesini muhtar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 18:48 | Son Güncelleme

AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca, Kayalıdere Şelaleleri gezisi sırasında ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlandı.

AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca, Kayalıdere Şelaleleri gezisi sırasında ayağının kayması sonucu uçurumdan yuvarlandı. Karaca’yı son anda emekli polis memuru olan Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, Hasbeyler ve Kayalıdere köyleri sınırları içerisinde kalan Kayalıdere Şelaleleri mevkiinde yaşandı. Hafta sonu Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi üyeleri Rıfkı Gültekin, Engin Temel, Ali Kemal Karaca, Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman ve Kayalıdere Köyü Muhtarı Niyazi Yalçın, Kayalıdere Şelaleleri bölgesine inceleme gezisi düzenledi. Gezi sırasında yağmurun da etkisiyle kayganlaşan zeminde ayağı kayan AK Parti Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca, uçurumdan aşağı yuvarlandı. Son anda kayalıklara tutunabilen Karaca’yı bulunduğu yerden Hasbeyler Köyü Muhtarı emekli polis memuru Hasan Duman kurtardı.
Çok büyük bir kaza atlattığını dile getiren Ali Kemal Karaca, kendisinin hayatını kurtaran Duman’a teşekkür etti. Karaca, “Pazar günü bir toplantı sonrası kaymakam bey, il genel meclisi üyesi ve iki köy muhtarı arkadaşımızla birlikte Kayalıdere Şelaleleri’ne gittik. O gün bir toplantıdan çıktık ve oraya gittik. Tabii üstümüz, giydiğimiz ayakkabı orada gezmeye çok müsait değildi. Yağmurun da etkisi ile kayganlaşan zeminde ben düştüm. Son anda bir kayaya tutunabildim. Aşağı yuvarlanmaya devam etsem uçurum. Hasbeyler Köyü Muhtarımız Hasan Duman sağolsun benim elimden tuttu ve çıkarttı. Kendisi doğuda eğitimler almış bu konularda, Allah kendisinden razı olsun. Hayatımızı kurtardı” dedi.
Karaca, Kayalıdere Şelaleleri ile ilgili Turizm Bakanlığına bir proje sunulacağını ve bölgeyi doğal yapısını bozmadan turizme açmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Karaca, ilerleyen günlerde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın da Kayalıdere Şelalesi’ne gelerek incelemelerde bulunacağını ifade etti.

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Müşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldıMüşteri gibi dükkana girip, altın kolyeyi çaldı
Çırçır fabrikasının deposu yandı, 300 ton pamuk kül olduÇırçır fabrikasının deposu yandı, 300 ton pamuk kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Neymar'ın 'tecavüz' davasında karar verildi!

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.