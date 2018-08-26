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Şelalede kayalıklara düşen kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

Artvin'deki Mençuna Şelalesi'nde gezerken kayarak kayalıklara düşen kişi, AFAD ve AKUT ekiplerince yaralı kurtarıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde şelale çevresinde gezerken kayalıklara düşen kişi yaralandı.

Kamilet Vadisi'nde bulunan Mençuna Şelalesi'ne arkadaşlarıyla gelen Mahmut Yoldaş (28), ayağının kayması sonucu kayalıklara düştü.

Yoldaş'ı düştüğü yerden çıkaramayan çevredekiler, jandarmayı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine AFAD ve Rize'den gelen AKUT ekipleri sevk edildi.

Yoldaş'ın bulunduğu alana inen ekipler, sedyeye yerleştirdikleri yaralıyı halat yardımıyla ambulansın bekletildiği alana çıkardı.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Yoldaş, 112 Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Artvin düşme Mençuna Şelalesi yaralı

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