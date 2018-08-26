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Şelalede kayalıklara sıkışan tatilci yaralı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Arhavi ilçesindeki Mençuna Şelalesi'ni gezdiği sırada ayağının kaymasıyla dengesini kaybeden ve 15 metre yüksekten düştüğü kayalıkların arasında sıkışıp ağır yaralanan Mahmut Yoldaş (29), mahsur kaldığı yerden AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Şelalede kayalıklara sıkışan tatilci yaralı kurtarıldı

Adem AKATİN/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi ilçesindeki Mençuna Şelalesi'ni gezdiği sırada ayağının kaymasıyla dengesini kaybeden ve 15 metre yüksekten düştüğü kayalıkların arasında sıkışıp ağır yaralanan Mahmut Yoldaş (29), mahsur kaldığı yerden AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükköy Kamilet mezrası mevkiinde yer alan Mençuna Şelalesi'nde meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan bölgeye gelen Mahmut Yoldaş, muhteşem doğası ve eşsiz güzellikleri her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği şelaleyi gezdiği sırada, ayağının kaymasıyla dengesini kaybetti ve 15 metre yüksekten kayalıklar arasına düştü.
Düştüğü kayalıklar arasında sıkışan Yoldaş’ın yardıma koşan ancak kurtarma çalışmalarından sonuç alamayan ziyaretçiler, durumu jandarma ve AKUT’a bildirdi, yardım istedi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT ekipleri, Yoldaş’ı ip yardımıyla indikleri kayalıklar arasından koydukları sedyeyle yukarı çıkardı. Şelade hazır bekleyen 112 Sağlık ekiplerinin de ilk müdahalede bulunduğu Yoldaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Düşmesi sonucu başında, kolunda ve bacağında kırıklar oluşmasıyla yaralanan Yoldaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Şelalede kayalıklara sıkışan tatilci yaralı kurtarıldıŞelalede kayalıklara sıkışan tatilci yaralı kurtarıldıŞelalede kayalıklara sıkışan tatilci yaralı kurtarıldıŞelalede kayalıklara sıkışan tatilci yaralı kurtarıldı

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