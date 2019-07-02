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Şelaleden düşen gencin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Develi ilçesinde özçekim için çıktığı kayalıklardan şelale akıntısına düşen genci arama çalışmaları devam ediyor - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, arama çalışmalarını izledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen genci arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde önceki gün akıntıya kapılan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

Arama çalışmalarına Konya'dan gelen dalgıç polisler, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD ekipleri katılıyor. Çalışmalar, suyun yönünün değiştirilmesi üzerine yoğunlaştırıldı. Zorlu arazi koşulları nedeniyle bölgeye Develi Belediyesi'ne ait iş makineleri de yönlendirildi.

Olay yerinde incelemede bulunan ve yetkililerden bilgi alan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Timurbuğa'nın ailesiyle de görüştü.

Ailesiyle piknik yapmak için 30 Haziran'da Homurlu Şelalesi yakınına giden Timurbuğa, özçekim yapmak amacıyla kayalıklara çıkmış ve dengesini kaybederek akıntıya düşmüştü.

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Kayseri

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