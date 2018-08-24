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Şelaleden kayalığa düşüp, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 18:02 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde, 10 metrelik şelaleden kayalığa düşen Hakan Çalışkan (46), yaralandı. Çalışkan, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Olay, öğle saatlerinde, Akçay Karacalı Mahallesi Karadere mevkisinde meydana geldi.

Sait KUZU/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde, 10 metrelik şelaleden kayalığa düşen Hakan Çalışkan (46), yaralandı. Çalışkan, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Akçay Karacalı Mahallesi Karadere mevkisinde meydana geldi. Dolaşmaya çıkan Hakan Çalışkan, bölgedeki şelaleye geldi. Burada ayağı kayan Çalışkan, 10 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Çevredekiler yaralanan Çalışkan için sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakan Çalışkan, helikopter ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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