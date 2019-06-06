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Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 21:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şelaleden uçuruma yuvarlanan FETÖ/PDY'den ihraç Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şelaleden uçuruma yuvarlanan FETÖ/PDY'den ihraç Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde bulunan şelalede meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla geziye çıkan Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, şelaleden bakarken dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan Kibaroğlu'nu gören arkadaşları itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çelik halatlar ile uçuruma inerek Kibaroğlu'nu düştüğü yerden kurtardı. Kibaroğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kibaroğlu'nun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
İHRAÇ EDİLMİŞ
Öte yandan, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Selman Kibaroğlu'nun bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi.
Polis olay ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Şelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardıŞelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardıŞelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardıŞelaleden uçuruma yuvarlanan eski kaymakamı itfaiye kurtardı

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