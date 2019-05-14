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Şelaleler adeta coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Ordu’nun yüksek kesimlerinde kış ve baharın tüm güzellikleri birlikte yaşanıyor.Kabadüz ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki karlar hızla eriyor.

Şelaleler adeta coştu

Ordu’nun yüksek kesimlerinde kış ve baharın tüm güzellikleri birlikte yaşanıyor.
Kabadüz ilçesinde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yüksek kesimlerdeki karlar hızla eriyor. Eriyen kar sularıyla coşan derelerdeki şelaleler adeta görsel bir şölen oluşturuyor. İlçenin Yukarı Kirazdere Mahallesi’nde bulunan etrafı ormanlarla çevrili Elmadibi Şelalesi eriyen kar sularıyla adeta coştu. Yemyeşil ormanın içinden akan şelale doyumsuz manzara oluşturuyor.
Yukarı Kirazdere Mahalle Muhtarı Hasan Şahin, mahallelerinde bilinmeyen bir güzelliğin saklı olduğunu söyledi.
Şelaleye ulaşımın büyük bölümünü araçlarla ulaşabildiğine değinen Muhtar Şahin, "Mahallemizin Elmadibi semtinde bulunan Elmadibi Şelalesi doğası hiç bozulmadan yıllardır akıyor. Etrafını ağaçların çevrelediği ve yaklaşık 50 metreden dökülen şelale görenleri adeta mest ediyor. Burası gerçekten bulunmayı bekleyen saklı bir hazine" dedi.
Şahin, şelaleye ulaşımı sağlayan yolun iyileştirildiğinde birçok kişinin şelaleyi görmeye geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Şelaleler adeta coştu

Şelaleler adeta coştu

Şelaleler adeta coştu

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