Selam Tevhid Kumpas soruşturmasında yeni iddianame

Bu kapsamda, resmi ve özel telefon hatların dinlenildiği, üst düzey devlet yetkililerinin yaptıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken nitelikteki görüşmeleri kayıt altına aldıkları anlatılan iddianamede, ayrıca bu görüşmelerin bir bölümü herhangi bir suç unsuru içermemesine rağmen iletişim tespit tutanağı haline getirilerek üst düzey devlet yetkililerinin sözde Kudüs Ordusu Terör Örgütü ile irtibatlı gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

İddianamede, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası düzeyde yaptığı görüşmelerin de bulunduğu devlet sırrı niteliğindeki görüşmelerin de kayıt altına alındığı ve depolandığı aktarıldı.

- Dinlemeler, MİT tırlarına uzanmış

Sözde Selam-Tevhid Kudüs Ordusu Terör Örgütü kapsamında dinleme yapılan MİT mensuplarının faaliyetlerinin takip edildiği anlatılan iddianamede, Başbakanlık ofisinin kamera görüntülerinden MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer devlet başkanlarının takibinin yapıldığı, bu bağlamda Ankara'da TSK'nın içerisine sızmış FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca sözde haber elamanından aldığı bilgiler doğrultusunda 3 ayrı soruşturma kapsamında 7 MİT görevlisinin telefonlarının dinlendiği ve her faaliyetlerinin an be an kontrol altında tutulduğu vurgulandı.