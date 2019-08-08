Selam vermeme kavgasında ölüme 1 tutuklama

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da birlikte alkol alan arkadaşlar arasında selam vermeme ve yan bakma nedeniyle çıktığı öne sürülen 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden Cengiz Ali Yılmaz (19) tutuklandı. 19 sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan Yılmaz'ın geçen yıl parkta oturan 3 kişiyi, tüfek ile ateş ederek yaraladığı belirlendi.

Olay, 5 Ağustos gecesi saat 23.30 sıralarında Çeltek Mahallesi'ndeki Karaman Kalesi'nin dış surları yanında meydana geldi. Cengiz Ali Yılmaz(19), ağabeyi Durmuş Ali Y., kuzeni Murat Y. (18), arkadaşları Uğur Ç.(18), Beytullah Yanık(28), Rıdvan Ersin Y. (18) ve Emre K.(19) alkol almaya başladı.

'NİYE BANA SELAM VERMEDİN, NİYE YAN BAKTIN' KAVGASI

İddiaya göre Cengiz Ali Yılmaz, Beytullah Yanık'a, ''Buraya ilk geldiğinde niye bana selam vermedin, niye yan baktın'' dedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya diğerleri de katıldı. Boynundan yaralanan Beytullah Yanık ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaranan Cengiz Ali Yılmaz, Rıdvan Ersin Y., Murat Y. ve Uğur Ç. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, Cengiz Ali Yılmaz ile 5 arkadaşı gözaltına aldı. Yılmaz, ilk ifadesinde ''Olay gecesi hep birlikte alkol alıyorduk. Beytullah Yanık ile 'selam vermeme ve yan bakma' mevzusundan tartışmıştık. Olayın nasıl bu hale geldiğini ben de tam olarak bilmiyorum. Olay anını hatırlamıyorum” dedi. Diğer şüpheliler de olayı hatırlamadıklarını söyledi.

6 şüpheli yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri sırada gülmeleri dikkat çekti. Cengiz Ali Yılmaz, mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

19 YAŞINDA 19 SABIKA KAYDI VAR

Tutuklanan Yılmaz'ın 'adam yaralama' ve diğer suçlardan 19 sabıka kaydı bulunduğu, geçen yıl ağustos ayında Hürriyet Mahallesi'ndeki Avarlar Parkı'nda oturan 15-20 yaş arasında 3 genci, tüfek ile ateş ederek yaraladığı, kısa süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği ortaya çıktı.

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