Selame ve Cihinavi, Libya'daki siyasi süreci görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile Libya siyasi sürecindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Libya Konferansı kapsamında gerçekleşen görüşmede, siyasi süreçte gelinen son nokta ele alındı.

Açıklamada, Selame'nin Cihinavi'ye, Libya siyasi sürecinde ileride atılacak adımlar ve 2019'un başında yapılması planlanan ulusal forumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

İki taraf arasındaki toplantıların yarı periyodik olarak gerçekleştirildiğine değinilen açıklamada, bunların sonuncusunun geçen çarşamba Tunus Dışişleri Bakanlığında yapıldığı aktarıldı.

Pazartesi günü Palermo'da başlayan ve 2 gün süren Libya Konferansına katılmak üzere İtalya'ya gelen Cihinavi'ye, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi eşlik ediyor.

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- Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.