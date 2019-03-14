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Selame ve Hafter'den bir ayda ikinci görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter ile bir ay içinde ikinci kez görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Hafter'in liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bingazi'de gerçekleşen görüşmede, BM'nin Libya için sunduğu çözüm planındaki adımlardan "ulusal diyalog forumu" ele alındı. Açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Selame'nin Hafter'le bir ay içinde ikinci kez görüşmesi dikkati çekti.

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, hafta sonu yerel bir televizyona verdiği röportajda, 2017 yılında BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanan Libya'daki siyasi krize çözüm planındaki ulusal diyalog forumunun, "bir aydan kısa bir süre içinde" gerçekleştirileceğini söylemişti.

Libya basınında diyalog forumuna ilişkin dolaşan haberlerin ardından BM Libya Özel Temsilciliği, "ulusal diyalog forumunun katılımcıları, yeri ve zamanına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu" açıklamıştı.

Muammer Kaddafi yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bugüne yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Libya

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