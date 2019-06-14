TUNUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Halife Hafter'in başkent Trablus'a başlattığı saldırıdan sonra BM'nin ortaya koyduğu siyasi çözüm sürecinin devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Tunus'ta Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Selame, Hafter'in Trablus'a 4 Nisan'da başlattığı, ardında birçok ölü ve yaralı bırakan saldırıdan sonra siyasi sürecin devam edemeyeceğini ifade etti

BM Libya Misyonu'nun, ülkedeki taraflarla görüşerek siyasi çözüm planının hızlandırılması için çok çaba sarf ettiğini aktaran Selame, BM'nin şimdiki kriz esnasında yaralanan sivilleri güvene aldığını, ihtiyaç sahiplerine barınak ve gıda sağlamak gibi faaliyetlerle üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

BM'nin tüm taraflarla iletişim kurarak tarafsızlığını muhafaza ettiğini vurgulayan Selame, Libya'da zaferin sadece siyasi bir çözümle olabileceğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) bazı devletlerin ikircikli sözlerinin Libya konusundaki duruşlarının gerçekliği konusunda şüphe uyandırdığına işaret eden Selame, BMGK'da daimi olmayan üye statüsüne seçilmesinin Libya'daki krizin çözümüne katkı sunabileceğini aktardı.