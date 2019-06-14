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Selame'den "Trablus'a saldırıdan sonra siyasi çözüm süreci devam edemez" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 22:12 | Son Güncelleme

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Hafter'in Trablus'a 4 Nisan'da başlattığı, ardında birçok ölü ve yaralı bırakan saldırıdan sonra siyasi sürecin devam edemeyeceğini ifade etti

TUNUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Halife Hafter'in başkent Trablus'a başlattığı saldırıdan sonra BM'nin ortaya koyduğu siyasi çözüm sürecinin devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Tunus'ta Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Selame, Hafter'in Trablus'a 4 Nisan'da başlattığı, ardında birçok ölü ve yaralı bırakan saldırıdan sonra siyasi sürecin devam edemeyeceğini ifade etti

BM Libya Misyonu'nun, ülkedeki taraflarla görüşerek siyasi çözüm planının hızlandırılması için çok çaba sarf ettiğini aktaran Selame, BM'nin şimdiki kriz esnasında yaralanan sivilleri güvene aldığını, ihtiyaç sahiplerine barınak ve gıda sağlamak gibi faaliyetlerle üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

BM'nin tüm taraflarla iletişim kurarak tarafsızlığını muhafaza ettiğini vurgulayan Selame, Libya'da zaferin sadece siyasi bir çözümle olabileceğinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) bazı devletlerin ikircikli sözlerinin Libya konusundaki duruşlarının gerçekliği konusunda şüphe uyandırdığına işaret eden Selame, BMGK'da daimi olmayan üye statüsüne seçilmesinin Libya'daki krizin çözümüne katkı sunabileceğini aktardı.

Öte yandan Cihinavi ise Libya'daki durumun uluslararası tutumdan dolayı stabil olmadığını ve bu durumun Selame'nin işini zorlaştırdığını aktardı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya'daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyordu.

Ancak son çatışmalar nedeniyle Selame, "Ulusal Diyalog Konferansı"nı ertelemek zorunda kaldıklarını ve durum yatıştıktan sonra düzenlenmesi için yeni bir tarih belirlemeye çalışacağını açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame Libya Tunus

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