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Selamı almayınca uyaran yaşlı adamı tokatladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

SOL KOLU DA ÇATLAMIŞ Düzce'de, Mustafa Necati Erdem'e tokat atılmasına şahit olan çilingir Oğuz Kaan Göre, o anları anlattı. Oğuz Kaan Göre, "Mustafa Necati Erdem'in torununun dükkanındaydık.

SOL KOLU DA ÇATLAMIŞ

Düzce'de, Mustafa Necati Erdem'e tokat atılmasına şahit olan çilingir Oğuz Kaan Göre, o anları anlattı. Oğuz Kaan Göre, "Mustafa Necati Erdem'in torununun dükkanındaydık. Dışarıda selamlaşma olayı olmuş. 'Niye selamımı almıyorsunuz?' diye ufak bir serzenişte bulunmuş. Ondan sonra içeri geldi. Dedeyle konuşurken, daha sonra tokat atan arkadaş içeri girdi. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' deyince biz önce dedenin talebelerinden birisi zannettik. Olaya dahil olmamaya çalıştık. Sonrasında, 'Sen kim oluyorsun, bana laf ediyorsun?' deyince dede ters tepki verdi. Bunun üzerine bir anda yumruk savurdu. Adamın üzerine çullandık ve uzaklaştırmak için dışarı çıkardık. Dede o sırada ayırmaya çalışırken yere düşmüştü ve kendisini yerde bulduk. Dedeyi kaldırdık, yüzü morarmıştı. Daha sonra polis arkadaşları çağırdık, geldiler. Hastaneden rapor aldık, şikayetçi olduk. Akşamına dedenin sol kolunda üzerine düştüğü kolunda ağrı hissetmesiyle tekrar doktora gittik. Sol kolu çatlamış, alçıya aldırdık. Kendisi şu anda evde istirahat ediyor. Olaydan dolayı üzgün. Biz de üzgünüz. Hiç yaşanmaması gereken bir olay" dedi.

Mustafa Necati Erdem, "Hastaneye gittik, film çektiler. Film çektikten sonra çatladığını anlayarak kolumu alçıya aldılar. Alçıda kolum şimdi" diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDI

​Erdem'e tokat atan Y.B. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edilen Y.B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Y.B’nin ifadesinde yaşlı adamın kendisine hakaret ettiği ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi.

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