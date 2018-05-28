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Selami, Çocuklar Duymasın'a geri mi dönüyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında "Selami karakterini canlandıran Özgür Ozan, diziye geri mi dönüyor?" sorusu akıllara geldi

Selami, Çocuklar Duymasın'a geri mi dönüyor?

Pazar günleri yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölümde Gönül'ün eski eşi Selami, genç bir sevgili buluyor. Gönül konuyu dile getirince Tuna ile arasında kriz yaşanıyor.

Gönül, Selami'nin kendi evine gelebileceğini söylerken Tuna buna itiraz edip "O adam bu eve gelemez" diyor. Gönül son noktayı koyup "Gelecek, diyorum" diyerek bağırıyor.

Şimdi akıllardaki soru işareti, daha önce "Selami" karakterine hayat veren Özgür Ozan'ın Çocuklar Duymasın'a geri dönüp dönmeyeceği...

HÜSNÜ ÇOBAN ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILACAK MI?

Özgür Ozan bilindiği üzere Arka Sokaklar dizisinde "Hüsnü Çoban" karakterine hayat veriyor.

Fakat son bölümde Hüsnü Çoban'nın ciddi bir hastalık yaşadığı ve hem ailesini hem de mesai arkadaşlarını hüzne boğduğu görülüyor.

Herkes Hüsnü Çoban'ın akıbetini merak ederken bu gelişme Çocuklar Duymasın iddialarını da güçlendiriyor.

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