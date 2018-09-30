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Selami Şahin Harbiye'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 23:36 | Son Güncelleme

Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran ünlü sanatçı, "Eskimeyen Şarkılar" konseptiyle Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran ünlü sanatçı, "Eskimeyen Şarkılar" konseptiyle Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Konser öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahin, "eser" kelimesinin kendisi için kalıcı ve unutulmaz anlamlar taşıdığını belirterek, "Kalıcı eserler yaptığım ve halk tarafından beğenildiğim için çok mutluyum." dedi.

Şahin, 1975 yılında "Altın Kelebek" ödülleri kapsamında "Sen Mevsimler Gibisin" adlı şarkısıyla "Yılın Eseri" ödülüne değer görüldüğünü hatırlatarak, "İlk şarkımdı ve birincilik ödülü aldı. O günü hiç unutamam. Ağlamaktan teşekkür edemedim. Sonra daha iyi besteler yapmaya çalıştım hep. Şükürler olsun başardık tabii." ifadelerini kullandı.

İki yıl aradan sonra yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu da aktaran usta sanatçı, albümde 12 yeni şarkının yer alacağını sözlerine ekledi.

Konserin sunuculuğunu üstlenen Yosi Mizrahi ise Selami Şahin'in şarkılarıyla büyüdüğünü dile getirerek, sanatçının yüreğe dokunan, sevilen birçok eserinin olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Şahin, 1970, 1980 ve 1990'larda müzikseverlerle buluşturduğu şarkıları söyledi.

Aralarında "Yalancısın Sevgilim", "Dostlarım" ve "Sen Mevsimler Gibisin"in bulunduğu birçok sevilen eserini seslendiren Şahin, "Seninle Başım Dertte" adlı şarkısında ise oğlu Lider Şahin'le düet yaptı.

Bir davul gösterisinin de izlenime sunulduğu konserde ünlü sanatçıya, 14 kişilik bir orkestra ile 2 vokalist eşlik etti.

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Eskimeyen Şarkılar Selami Şahin

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