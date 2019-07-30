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Selami Şahin Harbiye'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:46 | Son Güncelleme

Selami Şahin Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren usta sanatçıya müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

"Eskimeyen Şarkılar" tiyatral konser konseptiyle sahne alan sanatçı, konser açılışında yaptığı konuşmada, sevenleriyle bir arada olmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getirerek, "Yıllardır Selami Şahin varsa ben sizinle varım. Size ne kadar çok şarkı söylesem, beste yapsam hakkınızı ödeyemem. Allah sizleri başımdan eksik etmesin." dedi.

Şahin, müzik hayatında notayı kendi kendine öğrendiğini anlatarak, "Ne acılı günler yaşadım. Çalıştım, koşturdum ve hayatımın ilk bestesi 'Altın Kelebek Yılın Birincilik Ödülü'nü aldı. Daha çocuktum. 1969 yılında yapmıştım. 16 yaşındaydım. Bu şarkı da 'Yalancısın Sevgilim'di." ifadelerini kullandı.

Sahneye çıktığında kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen 70 yaşındaki sanatçı, sevenlerinden güç aldığını sözlerine ekledi.

Poll Production organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde usta sanatçı, aralarında "Gitme Sana Muhtacım", "Özledim Her Şeyini", "Yalancısın Sevgilim", "Dostlarım", "Seninle Başım Dertte", "Tapılacak Kadınsın" ve "Ben Sevdalı Sen Belalı"nın bulunduğu, 1970' den başlayarak 2010'lu yıllara kadar müzikseverlerin beğenisine sunduğu birçok sevilen eserini seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde ünlü sanatçıya Semi Jazz Orkestrası'nın yanı sıra birçok dansçı eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
harbiye Selami Şahin

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