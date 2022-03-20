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Selami Şahin oğlu Lider Şahin'i veliahtı ilan etti!

20.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin duayen sanatçısı Selami Şahin, kendisinin izinden giden oğlu Lider Şahin ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden ünlü şarkıcı "Lider şarkılarının sözünü, müziğini ve bestelerini kendisi yapıyor" diyerek 37 yaşındaki Şahin'in veliahtı olduğunu açıkladı.

Selami Şahin oğlu Lider Şahin'i veliahtı ilan etti!

Selami Şahin ve Burcu Güneş, dün akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, kendisinin izinden giderek şarkıcı olan oğlu Lider Şahin hakkında da konuştu.

"EVLAT GİBİSİ YOK!"

73 yaşındaki usta sanatçı, "Bu gece Lider'le aynı sahneyi paylaşacağız bu sebeple ayrıca bir heyecanlıyız." dedi

Geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte seslendirdiği 'Rezil Rüsva' adlı şarkı ile dinleyicilerinin karşısına çıkan Selami Şahin, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Evlat gibisi yok. Her zaman söylerim, ben arkadaşıma balık ısmarlamam, balık tutmasını öğretirim. Oğlum Lider şarkılarının sözünü, müziğini ve bestelerini kendisi yapıyor. En son yaptığı 'Rezil Rüsva' adlı şarkısının son kısmında birlikte düet yaptık. Şarkının geri dönüşleri çok güzel. Telefon yağıyor herkesten, şarkıyı çok beğeniyorlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir şarkı müzikseverlerin beğenisini kazandığı zaman sevilir. Umarım oğluma bundan sonra yapacağı şarkılar daha da büyük tecrübeler kazandırır.

Duygu dolu anlar yaşayan Şahin ayrıca oğlunun veliahtı olduğunu ilan etti.

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Selami Şahin
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