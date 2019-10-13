HABER

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

Türk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin, Hatay’da sevenleriyle buluştu.

Türk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin, Hatay’da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi gazetecilere açıklamada bulunan sanatçı Şahin, dünyaya medeniyetler kenti Hatay üzerinden barış çağrısında bulundu.
Hataylı olmaktan gurur duyduğunu belirten Şahin, bütün dünya ülkelerinin Hatay’ı örnek almaları gerektiğini söyledi. Selami Şahin, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın sonucunun hayırlı olmasını diledi. Şahin, "Ölen insanlara acıyorum, üzülüyorum. Barış içinde olalım, kin, nefret bitsin. İnşallah sonuçlar hayırlı olur. Güzel olaylar olur. Ben politikacı değilim ama birlik olalım, savaşlar bitsin bence diyorum" ifadelerini kullandı.
Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran ünlü sanatçı, "Eskimeyen Şarkılar" konseptiyle Sümerler Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.
Sevilen ve unutulmayan eserlerinden geniş bir repertuvara yer veren Şahin, yaklaşık iki saat süren konserde 1970, 1980 ve 1990’lı yıllara damga vuran parçalarını seslendirdi.

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı

Selami Şahin’den dünyaya barış çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Seray Sever'e olan aşkının arkasında

Seray Sever'e olan aşkının arkasında

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Var mısın Yok musun' da Cem Yılmaz rüzgarı

Var mısın Yok musun' da Cem Yılmaz rüzgarı

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.