Selami Şahin'den Türk Eğitim Vakfı yararına konser

Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, Bursa'da Türk Eğitim Vakfı yararına konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer veren Şahin, yaklaşık 2 saat süren konserde 1970, 1980 ve 1990'lı yıllarda müzikseverlerle buluşturduğu şarkılarını söyledi.

Seyirciler, gecede "Gitme Sana Muhtacım", "Özledim Her Şeyini", "Yalancısın Sevgilim", "Dostlarım", "Seninle Başım Dertte" ve "Tapılacak Kadınsın" gibi şarkılarını seslendiren Şahin'i konser sonunda uzun süre alkışladı.

