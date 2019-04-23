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Selami Şahin’e imza gününde hayran şoku

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

Bursa’da vereceği konser öncesi imza günü düzenleyen ünlü sanatçı Selami Şahin’e hayranları ilgi göstermedi.

Selami Şahin’e imza gününde hayran şoku

Bursa’da vereceği konser öncesi imza günü düzenleyen ünlü sanatçı Selami Şahin’e hayranları ilgi göstermedi. İmza günü 15 dakikada bitti.
Yılların duayen sanatçısı Selami Şahin, hayran şoku yaşadı. Bursa’da bir AVM’de imza gününe katılan ünlü sanatçı, az sayıda hayranı gelmesi sebebiyle büyük şok yaşadı. Büyük bir kalabalık beklenen imza gününe ilginin az olması sanatçıyı üzdü. Saatlerce sürmesi beklenen imza günü, 15 dakikada bitti. Selami Şahin, bugün Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verecek.

Selami Şahin’e imza gününde hayran şoku

Selami Şahin’e imza gününde hayran şoku

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