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Selami Şahin’in öğrencilerle duygusal buluşması

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay MYO’da düzenlenen ’13.

Selami Şahin’in öğrencilerle duygusal buluşması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay MYO’da düzenlenen ’13. Kariyer Günleri’ etkinliğine sanatçı Selami Şahin konuk oldu. 16 yaşında meşhur oluşundan itibaren 56 yıllık sanat hayatına dair kesitleri anlatan Selami Şahin öğrencilere kariyer yapmanın azmin ve istemenin eseri olduğunu söyledi.
Annesinin Mısır’ın İskenderiye şehrinden geldiğini ve kendisinin 8 yaşında Türkçeyi öğrendiğini söyleyen Şahin "Hayatım boyunca ailem ne dayak attı ne de ulan sözcüğünü bile kullandı" dedi. Genç yaşında İstanbul’a gelerek ailesine para gönderebilmek için ütücülük, komilik yaptığını, bazı günleri yarım ekmek ve zeytinle geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Şahin "Bazı geceler parkta sabahladım" dedi.

"Hiç kimseden ders almadım"
"Müzik notalarını kendi kendime kitaplardan okuyarak öğrendim ama şarkıcılara stüdyoda şeflik yapıyorum" diyen Selami Şahin, babasının evden ayrılırken kendisine "Başımı öne eğecek bir kusur işlersen benden olduğuna şüphe ederim" dediğini söyledi. Şahin, "Anne babama ölünceye kadar güzel bir hayat yaşattım. Annenizin ve babanızın başını öne eğdirmeyin" ifadelerini kaydetti.

’Özledim’ şarkısının hikayesi
Bir gün yorucu bir programın ardından eve geç saatte geldiğini ve eşinden ’Neredeysen orada kalsaydın’ sözünü işittiğini söyleyen Şahin, geç gelmesine bozulan eşinin sabah yanında olmadığını hatta yastığını da yanında götürdüğünü belirterek "’Özledim’ adlı şarkının sözleri bir anda dudaklarımdan döküldü. Bu şarkıyla eşimin gönlünü almayı bildim" diye konuştu.

Başarısının sırrı
Kendisini başarıya götüren yolun yazılmamışı yazmak, yapılmamışı yapmak olarak özetleyen ünlü müzisyen "İnsan isterse geçen her günün değerini bilir. Çalışın evlatlarım" dedi. Şahin, salonda bulunan üniversiteli öğrencilere kendisini hayatta başarılı kılan düşüncesini "İnsanlar birbirini tamamlar. Kalbi, yüreği saf olsun başıma taç ederim. Boş başakların başı dik olur" açıkladı.

Selami Şahin’in öğrencilerle duygusal buluşması

Selami Şahin’in öğrencilerle duygusal buluşması

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