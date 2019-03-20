Selami Şahin’in öğrencilerle duygusal buluşması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Hikmet Tolunay MYO’da düzenlenen ’13. Kariyer Günleri’ etkinliğine sanatçı Selami Şahin konuk oldu. 16 yaşında meşhur oluşundan itibaren 56 yıllık sanat hayatına dair kesitleri anlatan Selami Şahin öğrencilere kariyer yapmanın azmin ve istemenin eseri olduğunu söyledi.

Annesinin Mısır’ın İskenderiye şehrinden geldiğini ve kendisinin 8 yaşında Türkçeyi öğrendiğini söyleyen Şahin "Hayatım boyunca ailem ne dayak attı ne de ulan sözcüğünü bile kullandı" dedi. Genç yaşında İstanbul’a gelerek ailesine para gönderebilmek için ütücülük, komilik yaptığını, bazı günleri yarım ekmek ve zeytinle geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Şahin "Bazı geceler parkta sabahladım" dedi.

"Hiç kimseden ders almadım"

"Müzik notalarını kendi kendime kitaplardan okuyarak öğrendim ama şarkıcılara stüdyoda şeflik yapıyorum" diyen Selami Şahin, babasının evden ayrılırken kendisine "Başımı öne eğecek bir kusur işlersen benden olduğuna şüphe ederim" dediğini söyledi. Şahin, "Anne babama ölünceye kadar güzel bir hayat yaşattım. Annenizin ve babanızın başını öne eğdirmeyin" ifadelerini kaydetti.