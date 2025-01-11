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  4. Selamına karşılık vermedi, kurşun yağdırdı! İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı...

Selamına karşılık vermedi, kurşun yağdırdı! İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.01.2025 17:17
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Maltepe'de bir şahıs, tartışma yaşadığı arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak üzere çalışma başlatırken yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Selamına karşılık vermedi, kurşun yağdırdı! İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı...

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir Pet Marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şüpheli, Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediğini öne sürerek ateş açtı. O sırada, Paktezel'in birlikte olduğu M.Y.'de kurşunların hedefi oldu.

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TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Celil Paktazel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Paktazel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

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MERMİ KOVANLARI VE SİLAH TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Pet Marketin önünde mermi kovanları ve silah tespit edildi. Polis ekipleri kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Maltepe silah
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