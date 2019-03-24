İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Allah'ın insanların birbiriyle köprü kurmaları ve selamlaşmalarını istediğini belirterek, "Selam vermek 'benden sana zarar gelmez, senin kardeşin ve dostunum' demektir. Selam vermekten çok selama mukabele etmemizi de istiyor. Selamlaşmak barış ortamını sağlar." dedi.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Esenyurt Kıaç Hacı Hasan Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, milletlerin geleceğinin nesillerine bağlı olduğunu söyleyerek, "Bu yüzden İslam dini beş temel değeri olmazsa olmaz kabul etmiştir. Bunlar 'zarûriyyât-ı diniye(dindeki zorunluklar)' dediğimiz canın, aklın, dinin, neslin ve malın korunmasıdır. Bunlardan en önemlisi neslin yani ailenin, gençliğin korunması ve geleceğin teminat altına alınmasıdır. Gençlerimizin cami ve cemaatle buluşmasını bu yüzden önemsiyoruz." diye konuştu.

Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın ağzından 'Oğulcağızım namazını dosdoğru kıl, iyiliği emret ve başına gelenlere, musibet ve zorluklara karşı sabır ol' diye buyurduğunu kaydederek gençlere sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti: