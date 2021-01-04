Selamün Aleyküm ne demek? Türkçe anlamı tam olarak nedir?

İslamiyet'te selamlaşma oldukça kıymetli bir yere sahiptir. İslam dininde Müslümanların birbirine selam vermesi sünnet olarak kabul edilirken verilen selamın alınması farzdır. Hz. Muhammed'e göre selam vermek cennete girmeye vesile olan hayırlı amellerden biridir. Dini vazifesinin yanında sosyal hayatı güzelleştiren, sevgiyi ve kardeşliği güçlendiren bu önemli kelimelerin anlamları merak Müslümanlar arasında en merak edilen konulardan biri. Selamün aleyküm Türkçesi nedir, selamün aleyküm ne demek Diyanet açıklamalarına göre merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

Selamun Aleykum Anlamı Nedir?

Selamün aleyküm Arapça bir kelimedir. Şu olarak şu şekilde yazılır: ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Selam, selime kelimesinden gelir. Sözlükteki anlamı her türlü sıkıntı ve beladan kurtulmaktır. Aleyküm sözcüğü ise üzerinize olsun gibi bir anlama sahiptir.

Es-Selam ise Esma'ül Hüsna'da yer alan Allah (c.c.) isimlerinden biridir. Türkçe anlamı ise esenlik ve ferahlık veren tüm kötü durum ve olaylarda selama erdirendir. Allah'ın cennete giren tüm kullarına selam verdiği şeklinde bir anlamı da vardır.

Selamün aleyküm anlamı: "Selam, esenlik ve güven sizin üzerinize olsun." şeklindedir. Müslümanlar karşılaştıklarında karşı tarafa iyi dileklerde bulunmak için bu özel kelimeleri kullanarak onu selamlar.

Selamün aleyküm, İslami fıkıhta çoğunlukla esselamü aleyküm şeklinde kullanılır. Esselamü aleyküm ne demek diye merak ediyor olabilirsiniz. Esselamü aleyküm "Allah'ın selamı üzerinize olsun" demektir.

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre selamün aleyküm, selamünaleyküm olarak bitişik şekilde yazılmalıdır. TDK'daki anlamına göre "Allah'ın selamı üzerinize olsun" demektir.

Selamün Aleyküm Uzun Hali Nasıldır?

Müslüman dostunuzu daha iyi bir şekilde selamlamak isterseniz, sohbete "Esselamün aleyküm ve rahmetullah" ile söze başlayabilirsiniz. Esselamün aleyküm ve rahmetullah demenin Türkçesi ise "Barış, huzur ve Allah'ın rahmeti üzerine olsun." demektir.

Allah'ın Selameti Üzerinize Olsun Ne Demek?

Namaz sonunda "Esselamün aleyküm ve rahmetullah" sözleriyle omzumuzdaki melekleri selamlayarak namazı sonlandırırız. Bu selamın anlamı ise karşınızdaki kişiye zarar vermeyeceğinizi, onu rahatsız etmeyeceğinizi belirterek selamladığınız kişiyi Allah'ın Selam ismine ulaştırmaktır. Melek veya insan hepimizin kardeş ve Allah'ın kulları olduğunu söyleyerek karşınızdakini bu sözlerle selamlarsınız.