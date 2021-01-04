Selamün Aleyküm ne demek? Türkçe anlamı tam olarak nedir?

İslamiyet'te selamlaşma oldukça kıymetli bir yere sahiptir. İslam dininde Müslümanların birbirine selam vermesi sünnet olarak kabul edilirken verilen selamın alınması farzdır. Hz. Muhammed'e göre selam vermek cennete girmeye vesile olan hayırlı amellerden biridir. Dini vazifesinin yanında sosyal hayatı güzelleştiren, sevgiyi ve kardeşliği güçlendiren bu önemli kelimelerin anlamları merak Müslümanlar arasında en merak edilen konulardan biri. Selamün aleyküm Türkçesi nedir, selamün aleyküm ne demek Diyanet açıklamalarına göre merak edilen soruları sizler için yanıtladık.
Selamün aleyküm Arapça bir kelimedir. Şu olarak şu şekilde yazılır: ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
Müslüman dostunuzu daha iyi bir şekilde selamlamak isterseniz, sohbete "Esselamün aleyküm ve rahmetullah" ile söze başlayabilirsiniz. Esselamün aleyküm ve rahmetullah demenin Türkçesi ise "Barış, huzur ve Allah'ın rahmeti üzerine olsun." demektir.
Namaz sonunda "Esselamün aleyküm ve rahmetullah" sözleriyle omzumuzdaki melekleri selamlayarak namazı sonlandırırız. Bu selamın anlamı ise karşınızdaki kişiye zarar vermeyeceğinizi, onu rahatsız etmeyeceğinizi belirterek selamladığınız kişiyi Allah'ın Selam ismine ulaştırmaktır. Melek veya insan hepimizin kardeş ve Allah'ın kulları olduğunu söyleyerek karşınızdakini bu sözlerle selamlarsınız.
Kuran'ı Kerim "Size biri selam verdiğinde ona daha güzeli ile veya aynı şekilde karşılık verin." (Nisa 4/86) diye buyurur. Birini selamlamak sünnet, selama cevap vermek ise farzdır. Bu sebeple Müslüman aldığı selamın karşılığını doğru bir şekilde vermelidir. Biri size selamün aleyküm şeklinde selam verdiyse sizin de ve aleyküm selam diyerek ona karşılık vermeniz gerekir.
İslam dininde aldığınız selamı en doğru ve hayırlı şekilde karşılamanız oldukça mühimdir. Eğer bir dostunuz sizi "Selamün aleyküm ve rahmetullah" şeklinde selamladıysa sizin de ona "Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu" şeklinde karşılık vermeniz gerekir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ise "Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun" demektir.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e amellerden hangisi daha fazla hayırlıdır diye sorulduğunda, Hz. Muhammed, yemek yedirmek ve tanıyıp tanımadığını bakmaksızın herkese selam vermek (Buhari, İman, 18) olarak buyurmuştur. Peygamber Efendimize göre insanların en acizi dua etmeyen en cimrisi de selam vermeyendir.
Peygamber Efendimiz bir hadisinde kişinin mümin olmadığı sürece cennete giremeyeceğini, birbirini sevmedikçe de tam olarak mümin olamayacağını dile getirir. Mümin kişi ise birbirini sevmek ve cennete kavuşabilmek için selamı yaymalıdır.
Selamlaşmak karşımızdaki kişiye verdiğimiz değerin ve sevginin bir göstergesidir. Selamlaşma, muhabbeti başlatır, iki kişiyi birbirine yaklaştırır. İnsan hayatında oldukça kıymetli bir yere sahip olan selamlaşmak, dinimiz için de çok mühimdir. Peygamber Efendimiz Müslümanların kendi aralarında selamı yayması gerektiğini buyurur.
Günümüz toplumunda insanlar selamlaşmayı önemsemiyor, hatta komşusunun ismini bile bilmiyor olabilir. Ancak toplumu bir arada tutan kardeşliği ve barışı güçlendiren birbirini selamlamak, hal hatır sorarak karşınızdakinin derdine ortak olmaktır. Bu sebeple selamlaşmanın anlamını bilmek önemlidir. Müslüman kimse dostunun derdiyle dertlenendir.
Dünya üzerindeki tüm Müslümanlar bu kelimeleri kullanarak birbirlerini selamlar. Bu evrensel selamlaşma biçimi dinimizde çok değerlidir. İslam dini tüm Müslümanları kardeş olarak nitelendirir. Sosyal hayattaki kardeşlik ve barış gibi önemli kavramların yerleşmesi ve güçlenmesi için birbirimizi selamlamak cennetin kapısını açan, hayırlı bir davranıştır.
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