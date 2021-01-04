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Selamün Aleyküm ne demek? Türkçe anlamı tam olarak nedir?

04.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Selamün Aleyküm ne demek? Türkçe anlamı tam olarak nedir?

Selamün aleyküm özellikle Müslümanlar arasında en sık kullanılan kelimelerden. İslam dininde önemli bir yeri olan selamün aleyküm kelimelerinin nasıl bir anlamı olduğunu, ne zaman ve ne gibi durumlarda kullanılması gerektiğini öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Peki selamün aleyküm ne demek?

İslamiyet'te selamlaşma oldukça kıymetli bir yere sahiptir. İslam dininde Müslümanların birbirine selam vermesi sünnet olarak kabul edilirken verilen selamın alınması farzdır. Hz. Muhammed'e göre selam vermek cennete girmeye vesile olan hayırlı amellerden biridir. Dini vazifesinin yanında sosyal hayatı güzelleştiren, sevgiyi ve kardeşliği güçlendiren bu önemli kelimelerin anlamları merak Müslümanlar arasında en merak edilen konulardan biri. Selamün aleyküm Türkçesi nedir, selamün aleyküm ne demek Diyanet açıklamalarına göre merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

Selamun Aleykum Anlamı Nedir?

Selamün aleyküm Arapça bir kelimedir. Şu olarak şu şekilde yazılır: ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

  • Selam, selime kelimesinden gelir. Sözlükteki anlamı her türlü sıkıntı ve beladan kurtulmaktır. Aleyküm sözcüğü ise üzerinize olsun gibi bir anlama sahiptir.
  • Es-Selam ise Esma'ül Hüsna'da yer alan Allah (c.c.) isimlerinden biridir. Türkçe anlamı ise esenlik ve ferahlık veren tüm kötü durum ve olaylarda selama erdirendir. Allah'ın cennete giren tüm kullarına selam verdiği şeklinde bir anlamı da vardır.
  • Selamün aleyküm anlamı: "Selam, esenlik ve güven sizin üzerinize olsun." şeklindedir. Müslümanlar karşılaştıklarında karşı tarafa iyi dileklerde bulunmak için bu özel kelimeleri kullanarak onu selamlar.
  • Selamün aleyküm, İslami fıkıhta çoğunlukla esselamü aleyküm şeklinde kullanılır. Esselamü aleyküm ne demek diye merak ediyor olabilirsiniz. Esselamü aleyküm "Allah'ın selamı üzerinize olsun" demektir.
  • Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre selamün aleyküm, selamünaleyküm olarak bitişik şekilde yazılmalıdır. TDK'daki anlamına göre "Allah'ın selamı üzerinize olsun" demektir.

Selamün Aleyküm Uzun Hali Nasıldır?

Müslüman dostunuzu daha iyi bir şekilde selamlamak isterseniz, sohbete "Esselamün aleyküm ve rahmetullah" ile söze başlayabilirsiniz. Esselamün aleyküm ve rahmetullah demenin Türkçesi ise "Barış, huzur ve Allah'ın rahmeti üzerine olsun." demektir.

Allah'ın Selameti Üzerinize Olsun Ne Demek?

Namaz sonunda "Esselamün aleyküm ve rahmetullah" sözleriyle omzumuzdaki melekleri selamlayarak namazı sonlandırırız. Bu selamın anlamı ise karşınızdaki kişiye zarar vermeyeceğinizi, onu rahatsız etmeyeceğinizi belirterek selamladığınız kişiyi Allah'ın Selam ismine ulaştırmaktır. Melek veya insan hepimizin kardeş ve Allah'ın kulları olduğunu söyleyerek karşınızdakini bu sözlerle selamlarsınız.

Ve Aleyküm Selam Ne Demek?

Kuran'ı Kerim "Size biri selam verdiğinde ona daha güzeli ile veya aynı şekilde karşılık verin." (Nisa 4/86) diye buyurur. Birini selamlamak sünnet, selama cevap vermek ise farzdır. Bu sebeple Müslüman aldığı selamın karşılığını doğru bir şekilde vermelidir. Biri size selamün aleyküm şeklinde selam verdiyse sizin de ve aleyküm selam diyerek ona karşılık vermeniz gerekir.

Selamun Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu Ne Demek?

İslam dininde aldığınız selamı en doğru ve hayırlı şekilde karşılamanız oldukça mühimdir. Eğer bir dostunuz sizi "Selamün aleyküm ve rahmetullah" şeklinde selamladıysa sizin de ona "Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu" şeklinde karşılık vermeniz gerekir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ise "Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun" demektir.

Selamün Aleyküm Ne Zaman Söylenir?

  • İki Müslüman birey, karşılaştıklarında selamlaşmalıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed "Selam konuşmadan önce gelir." buyurur. Müslüman yeni bir ortama girerken, yolda biriyle karşılaştığında bu sözcükler ile sohbete başlaması gerekir.
  • Ayrıca yalnızca yeni bir ortama girince değil, bulunduğunuz ortamdan ayrılırken de geride bıraktığınız arkadaşlarınıza bu şekilde selam vermelisiniz.
  • Peygamber Efendimiz, Hadis-i Şerif'de selam vermeyi sevap kazandırıp cennete girmeye sebep olan değerli bir amel olarak belirterek selamlaşmayı teşvik etmiştir. Ayrıca selamlaşmanın Müslümanlar arasındaki sevgiyi ve dostluğu arttıracağını, bereketi çoğaltacağın, hayır getirerek insanları Allah'a yakınlaştıracağını buyurmuştur (Müslim, İman, 22, no: 93).
  • Küçüklerin büyüklere, arabalı olanların yayalara, yürüyen kimselerin oturanlara selam vermesi gerekir. Ayrıca iki grup karşılaşırsa az kişiye sahip olan grup, diğer gruba selam vererek söze başlamalıdır.
  • Başkasının evine misafir olarak giden ev sahiplerini selamlamalıdır. Kişi eğer kendi evine giriyorsa ailesine selam vererek hal hatır sormalıdır.
  • Eve geldiğinizde evde kimse yoksa bile selam vermek önemlidir. "Evlere girdiğiniz zaman kendinize selâm verin" (en-Nûr 24/61) âyeti bu şekilde yorumlanır.
  • Selamüm aleyküm diyerek selamlaşma Müslümanlar arasında dini bir selamlaşma olarak görülmesine rağmen Arapça konuşan ancak diğer dinlere mensup kişilerde de bu şekilde selamlaşma görülür. Arapça konuşan Hristiyan ve Yahudiler de bu kelimeleri selamlaşma için kullanabilir.
  • Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ölüleri "Aleykes selam" şeklinde selamlamak gerektiğini vurgular.

Selamlaşmanın Sosyal Hayattaki Önemi Nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e amellerden hangisi daha fazla hayırlıdır diye sorulduğunda, Hz. Muhammed, yemek yedirmek ve tanıyıp tanımadığını bakmaksızın herkese selam vermek (Buhari, İman, 18) olarak buyurmuştur. Peygamber Efendimize göre insanların en acizi dua etmeyen en cimrisi de selam vermeyendir.

Peygamber Efendimiz bir hadisinde kişinin mümin olmadığı sürece cennete giremeyeceğini, birbirini sevmedikçe de tam olarak mümin olamayacağını dile getirir. Mümin kişi ise birbirini sevmek ve cennete kavuşabilmek için selamı yaymalıdır.

Selamlaşmak karşımızdaki kişiye verdiğimiz değerin ve sevginin bir göstergesidir. Selamlaşma, muhabbeti başlatır, iki kişiyi birbirine yaklaştırır. İnsan hayatında oldukça kıymetli bir yere sahip olan selamlaşmak, dinimiz için de çok mühimdir. Peygamber Efendimiz Müslümanların kendi aralarında selamı yayması gerektiğini buyurur.

Günümüz toplumunda insanlar selamlaşmayı önemsemiyor, hatta komşusunun ismini bile bilmiyor olabilir. Ancak toplumu bir arada tutan kardeşliği ve barışı güçlendiren birbirini selamlamak, hal hatır sorarak karşınızdakinin derdine ortak olmaktır. Bu sebeple selamlaşmanın anlamını bilmek önemlidir. Müslüman kimse dostunun derdiyle dertlenendir.

Dünya üzerindeki tüm Müslümanlar bu kelimeleri kullanarak birbirlerini selamlar. Bu evrensel selamlaşma biçimi dinimizde çok değerlidir. İslam dini tüm Müslümanları kardeş olarak nitelendirir. Sosyal hayattaki kardeşlik ve barış gibi önemli kavramların yerleşmesi ve güçlenmesi için birbirimizi selamlamak cennetin kapısını açan, hayırlı bir davranıştır.

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