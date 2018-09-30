SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞU'NU KORUYAN POLİSLERE YAPILAN MOLOTOFLU SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu'nu koruyan polislere molotof kokteyliyle saldırıda bulunulduğunu belirterek, söz konusu eylemi kınadı.
ANKARA (DHA) Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
"Bu sabah (30 Eylül) saat 02.30 civarında Selanik Başkonsolosluğumuzu koruyan polislere 6 adet molotof kokteyliyle saldırıda bulunulmasını kınıyoruz. Başkonsolosluğumuzda hasar ya da herhangi bir yaralanma meydana gelmemesi teselli kaynağı olmuştur. Bu menfur olay vesilesiyle, Yunan makamlarının Yunanistan’daki misyonlarımızın personelinin ve binalarının emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almalarını beklediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz."
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