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Selanik göçmeni aile yaylada besicilik yaparak geçiniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

Mübadele döneminde Selanikten göç eden Kaymak ailesi, Kayseri’de yıllarca besicilik yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Endürlük bölgesinde yaşayan ancak mera sıkıntısından dolayı Yahyalı ilçesine bağlı Çamlıca’yı tercih eden Kamil ve Oruç Kaymak kardeşler, 700 anaç keçi ile besicilik yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Mübadele döneminde Selanikten göç eden Kaymak ailesi, Kayseri’de yıllarca besicilik yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.
Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Endürlük bölgesinde yaşayan ancak mera sıkıntısından dolayı Yahyalı ilçesine bağlı Çamlıca’yı tercih eden Kamil ve Oruç Kaymak kardeşler, 700 anaç keçi ile besicilik yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. 9 çocukları ile birlikte eski bir Rum yerleşim yeri olan Taşoluk bölgesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Kaymak ailesinden 36 yaşındaki Ramazan Kaymak, "Bu bölgede küçük baş hayvan yetiştiriyoruz. Genellikle keçi yetiştiriyoruz. Sıkıntılarımız var özellikle veteriner ve yaylalara geldiğimiz zaman yol konusunda sıkıntı çekiyoruz" dedi.
"İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gittiğimiz zaman veterinerleri bizimle ilgileniyor" diyen Ramazan Kaymak, "Veterinerlerden çok memnunum. Destek olarak da devletimiz desteğini veriyor. Ben 36 yaşındayım. Bu destek çıkmadan önce bir kişi diyemez ben destek çıkmadan önce malımın aşısını ilacını yapıyordum diyemez. Destek çıktı insanlar hayvanlarına aşılama, ilaçlama, haplama rahatlıkla yapabiliyor. İnsan kendisi hastalandığı zaman bir gün iki gün erteleye biliyor ama malı hastalansın, hemen ilaç istiyor iğne istiyor. Devlet 200 anaç malı olana çoban desteği ve bağkur desteği veriyor. Ben gurbette de çalıştım. 2009 yılına kadar dışarıda çalıştım. Devlet desteklemeye başlayınca dışarıdan daha iyi kazanmaya başladım. Mücadelemi veriyorum. Tek sıkıntımız yol ve ulaşım" diye konuştu.
Kaymak, "Birliklerimiz ilaçları insanlara ucuz yollu bularak ulaştırsa o bile bize faydalı olur. Biz bu işi deden beri yapıyoruz. Geçimimizi yapıyoruz. En büyük sıkıntımız yol. Ben haftada bir ton peynir indireyim satarım. Çarşıya 150 kilo peynir indiriyorum elimde kalmıyor. Peynirler satılıyor ama dağda bekletiyorum. Ulaşım olsa ben bu peyniri 3 güne bir götürürüm. Ama peynirleri burada soğuksu içinde bekletiyorum. En büyük sorun ulaşım" diye konuştu.

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