Selanik'te haftalardır duyulan gizemli sesin kaynağı bulunamadı! "Kent sakinleri çıldırmak üzere"

Yunanistan'ın Selanik şehrinin Meteora bölgesinin sakinleri, Aralık ayından bu yana duydukları gizemli ses nedeniyle korku dolu günler yaşıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, sokağın zeminindeki 'garip' ses 5 haftayı aşkın süredir akşamları duyuluyor. Bölge halkı gece şehrin kuzeyindeki bölgelerde bir şey bir yere vuruyormuşçasına bir ses duyduklarını belirtiyor.

"SAĞIR EDİCİ VE UHREVİ BİR SES"

Sakinler, bu sesi şehrin birçok mahallesinde duyulabilen, ancak en çok Kifisias ve Akropoleos yollarının buluştuğu bölgeden gelen 'sağır edici, hatta uhrevi bir ses' olarak tanımlıyor. Bölge sakinleri gizemli sesin 5 haftadır her gece gece başlayıp sabahın erken saatlerine kadar devam ettiğini belirtti.

GECELER KABUSA DÖNÜŞTÜ

Meteora sakini Anastasia Lampada, ThessToday.gr'a zemin katta yaşayanların sesi evlerinde duyduklarını anlattı. Lampada, "Şahsen balkonuma çıktığımda dinliyorum. Sesin nereye gittiğini görmek için diğerleriyle birlikte yürüdük ve kavşakta sanki zemin titriyormuş gibi çok gürültülü gelmeye başladı. Birçok aile geceleri uyuyamıyor. Şimdi, daha yoğun ve daha sinir bozucu hale geldi. Aslında 8 Ocak Cumartesi günü saat 13:30'da çok gürültülü olduğu için hepimiz sesin nereden geldiğini görmek için dışarı çıktık ama anlayamadık" dedi.

"SESTEN DOLAYI İNSANLAR UYUYAMIYOR"

Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Akis Arapoglou, gizemli sesin sabit bir hızda sürekli tekrarlanan bir vuruş olarak kent üzerinde yankı yaptığını belirterek, “Ses bir meteorun derinliklerinden geliyormuş gibi. Saatlerce sürüyor, bir ara duruyor ve yeniden başlıyor. Ne yaptıysak sesin kaynağını bulamadık. Gündüz vakti kentin gürültüsü içerisinde ses kayboluyor. Kent sakinleri çıldırmak üzere. Bazı mahallelerde insanlar sesten dolayı uyuyamıyor” dedi.





