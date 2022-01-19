Selanik'te zeminden gelen gizemli sesin kaynağı bulundu! Gece başlıyor, zemini titretiyor

Yunanistan'ın kuzeyindeki Selanik kentinin sakinlerini rahatsız eden garip sesin kaynağı bulundu.

Aralık ayından bu yana neredeyse her gece, şehrin sakinleri sağır edici sesle gecenin bir yarısı gümbürtü sesiyle yataklarından kalktı. Ses şehrin birçok semtinde duyulurken en çok Kifisias ve Akropoleos caddelerinin kesiştiği bölgelerde artmaya başladı.

ÜRPERTEN SESİN KAYNAĞI SU BORULARI

Selanik Su Temini Kurumu Başkanı Agis Papadopoulos ise sesin en belirgin olduğu Meteora semtinden geçen su kaynağının rutin ayarından geldiğini duyurdu. Papadopulos, sesin borulardan geçen su akışındaki anormallikten kaynaklandığını belirtti ve ekledi: ''Suyun borulardan bir dalga gibi aktığını hayal edin. Akışta bir tür anormallik varsa, su ile boru arasındaki temas ses üretebilir. Herhangi bir tıkanıklık yok. Korkulacak bir şey yok.''

DEPREM OLACAK SANDILAR

Sesin nedeni ile ilgili önceki teoriler sismik ve jeolojik olayları içeriyordu, ancak Jeoloji Profesörü Efthimios Lekkas televizyon haber kanalı ANT1'de gürültünün doğal kaynaklı olma olasılığının olmadığını, bir tür jeolojik olaydan kaynaklanmadığını duyurdu.

''BİRİ DÜNYAYA ÇARPIYORMUŞ GİBİ''

Kentte yaşayan bir vatandaş, ''Özellikle gürültünün olduğu yerde olduğumuzda, sanki içeriden biri dünyaya çarpıyormuş gibi hissediyoruz. Nereden geldiğini bilmediğimiz için hepimiz korkuyoruz. Sabahın erken saatlerinde, 02.00 ve 03.00 gibi gürültüden uyananlar var. Dün ben kendim sabah 5.30'da uyandım'' diyerek korkusunu dile getirdi.

