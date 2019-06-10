Selanik’te Türk diplomatlara ait araçlar kundaklandı

Yunanistan’ın Selanik şehrinde Türk diplomatlara ait iki otomobil kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Yunanistan’ın Selanik şehrinde Türk diplomatlara ait iki otomobil kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından ateşe verildi. Türk Ticaret Ataşesi ve Karadeniz İşbirliği Teşkilatında çalışan bir personele ait olan araçlar diplomatların evlerinin önünde kundaklandı.

İlk olay, sabah 04.45 civarında sahil yakınlarındaki Halkis Sokağı’nda meydana geldi. Park halindeki araç ateşe verildi. İkinci kundaklama olayı ise 10 dakika sonra Kallidopulos ve Suliotis kavşağında meydana geldi. Her iki kundaklama olayında araçlar tamamen yandı ve çevrelerindeki 6 araç hasar gördü. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Selanik Emniyet Müdürlüğü olaylar hakkında inceleme başlattı. Yunan polisi kundaklamanın faillerini arıyor.

