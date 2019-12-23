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Selanik'te Türk Konsolosluk Görevlisinin Aracı Kundaklandı

23.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Selanik kentinde kimliği belirsiz kişiler, Türk konsolosluğunda görevli bir çalışanın aracını ateşe verdi

Selanik'te Türk Konsolosluk Görevlisinin Aracı Kundaklandı

Yunanistan’ın Selanik kentinde kimliği belirsiz kişiler, Türk konsolosluğunda görevli bir çalışanın aracını ateşe verdi.

Olayın gece yerel saatle 3:30 sularında meydana geldiği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İsmini paylaşmayan bir yetkili, aracın ağır hasar gördüğünü olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını söyledi.

İtfaiyenin yanan araca müdahale ettiği ve aynı sokakta park etmiş diğer araçlara yangın sıçramadan, aracın söndürüldüğü belirtiliyor.

Polisin kundaklanan araçta patlayıcı araması da yaptı.

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