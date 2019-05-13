HABER

Selanik'ten alınan bayrak ve toprak Silivri'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'nin bahçesinden alınarak Samsun'a götürülen toprak ve Türk bayrağı Silivri'ye getirildi.

Selanik'ten alınan bayrak ve toprak Silivri'ye ulaştı

Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA) - YUNANİSTAN'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'nin bahçesinden alınarak Samsun'a götürülen toprak ve Türk bayrağı Silivri'ye getirildi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi'nin bahçesinden alınan toprak Samsun'a götürülmek üzere yola çıkarılmıştı. Proje, Samsun Valiliği, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Atatürk Evi Müzesi'nin bahçesinden alınan toprak ve bayrak, Selanik- Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla Samsun'a götürülmek üzere dönüşümlü olarak taşınıyor. Silivri İlçe Kaymakamlığı önünde bugün saat 09.00'da düzenlenen törenle, Türk bayrağı ve toprak, Silivri'de Tekirdağ bisiklet sporcularından teslim alındı.
Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, getirilen toprak ve bayrağı İstanbul bisiklet sporcularına teslim etti. Törende konuşan Partal, "Bugün, Selanik'ten çıkan toprağımızı Samsun'a ulaştıracağız. Gece bizlere emanetti, biz de bu emaneti bisiklet sporcularımıza teslim edeceğiz. Onlarda inşallah 19 Mayıs sabahı Samsun'a ulaştıracaklar" dedi. Kaymakam Partal, Ata toprağını ve Türk Bayrağı'nı Samsun'a yola çıkması üzerine sporculara teslim etti.
Konuşmaların ardından uğurlanan İstanbullu bisiklet sporcuları, bayrak ve toprağı Gebze'de Kocaeli bisiklet sporcularına teslim edecek.

(FOTOĞRAF)

Selanik'ten alınan bayrak ve toprak Silivri'ye ulaştıSelanik'ten alınan bayrak ve toprak Silivri'ye ulaştıSelanik'ten alınan bayrak ve toprak Silivri'ye ulaştıSelanik'ten alınan bayrak ve toprak Silivri'ye ulaştı

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Yavru köpeğe hidrosefali şüphesiYavru köpeğe hidrosefali şüphesi
Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladıSelçuklu Meydan Mezarlığı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.