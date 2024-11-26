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  4. Selası verildi, mezarı kazıldı... Ölmeyince cenaze programı iptal edildi

Selası verildi, mezarı kazıldı... Ölmeyince cenaze programı iptal edildi

26.11.2024 08:14
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Aydın'daki iptal edilen cenaze programı olay oldu. Rahatsızlığı dolayısıyla yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen bir hastadan kan ve idrar alan görevliler, sonuçlar beklendiği sırada "Hastanız için cenaze aracı isteyin" denilince hasta yakınları hazırlığa başladı. Mezarı kazılan, salası verilip defin için işlemlerine başlanan hasta ölmeyince cenaze programı iptal edildi. Yaşanan ilginç olay gündem yarattı.

Selası verildi, mezarı kazıldı... Ölmeyince cenaze programı iptal edildi

Şaşkına çeviren olay Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşandı. Bir süredir tedavi gören 77 yaşındaki Naile Gökcük, sabah saatlerinde yakınları tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Tedavisi devam eden hastanın yakınları, hastane görevlilerinin "Hastanız için cenaze aracı isteyin" demesi üzerine cenaze hazırlığı başlattı.

"MEZARI KAZILDI, SALASI VERİLDİ"

Hastanedeki sağlık görevlilerinin hastanız ölecek demesi üzerine ilgili yerleri ve köyü arayıp cenaze hazırlığına başladıklarını belirten Naile Gökcük'ün oğlu Fatih Gökcük, "Annemi hastaneye getirdik. Kan ve idrar örnekleri alındı. Sonuçları beklendiği sırada yanıma gelen hastanenin sağlık görevlisi 'cenaze aracı isteyin' dedi. Ben de bunun üzerine köydeki yakınlarımı arayıp durumu bildirerek cenaze hazırlığı yapılmasını istedim. Annemin salasını verdirdik. Hazırlığa başladık. Daha sonra sağlıkçılar tekrar yanımıza gelip, annemin kalbini yeniden çalıştırdıklarını belirttiler” diye konuştu.

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ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Oldukça geniş bir aileye sahip olan Naile Gökcük'ün Ilıdağ köyüne salasının verilmesi üzerine Aydın'da bulunan pek çok yakını cenaze programı için işlerinden izin aldı.

Bir süre sonra cenaze programının iptal olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın mezar
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