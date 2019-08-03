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Selcan, 4 ayda kaz sayısını 3 katına çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyünde yaşayan Selcan Ertuğrul (17), babasının desteği ile kurdukları çiftliğe aldıkları 150 kazın sayısını 4 ayda 500'e yükseltti.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyünde yaşayan Selcan Ertuğrul (17), babasının desteği ile kurdukları çiftliğe aldıkları 150 kazın sayısını 4 ayda 500'e yükseltti. Ertuğrul, soğuk ve sert iklime sahip Yüksekova'nın kaz üretimi için elverişli olduğunu belirterek, "Kazları, kış döneminde tanesi 100 liradan satmayı düşünüyorum" dedi.

Yüksekova ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde ailesi ile birlikte yaşayan ve geçtiğimiz dönem liseyi bitirerek, üniversite sınavlarına giren Selcan Ertuğrul, kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Mermer atölyesi işleten baba Serheng Ertuğrul, kuluçka makinası ve 150 kaz alarak, kızına destek oldu. Evinin yan tarafında bulunan ahırın bir bölümünü kazlarına ayıran Selcan, yoğun çalışma içerisine girdi. 4 ayda kaz sayısını 500'e çıkarmayı başardı.

Bir yandan üniversite hayali kuran diğer yandan kazlarına bakan Selcan, kaz çiftliğinin bölgeye örnek olacağını düşünüyor.

Üniversiteye gidememesi halinde para kazanacağı bir işinin olduğunu ve ailesine maddi destekte bulunduğu için büyük mutluluk yaşadığını anlatan Selcan, "Uzun süre düşündüm. Para kazanabileceğim işleri araştırdım. Sonunda da sert ve soğuk bir iklime sahip olan Yüksekova'da kaz çiftliği kurmaya karar verdim. Ailem de destek verince bu işe başladık. Üç kardeşimin desteği ile yaz döneminde beslediğimiz kazları, kış dönemi tanesi 100 liradan satmayı düşünüyorum" dedi.

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