Selcen Gür kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Dijital platformlardan elde edilen geliri ‘’Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattı’’na bağışlanan ‘’Mor Gözyaşları’’ şarkısının söz yazarı ve bestecisi olan Selcen Gür, Mustafa Sandal’ın seslendirdiği ‘İstanbul’, Öykü Gürman’ın seslendirdiği ‘Kadının Ben Olayım’, Nihan Akın’ın seslendirdiği ‘Yaktım Gitti’, Gökhan Bölükçü’nün seslendirdiği ‘Siyah’ şarkılarının da söz yazarı ve bestecisidir.

SELCEN GÜR KİMDİR?

24 Ağustos 1976 İstanbul doğumlu olan Selcen Gür, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme Bölümünü bitirdi. 1995 ve 1997 yıllarında Altın Kitaplar ve Arıtan Yayınevleri’ne Almancadan iki kitap çevirisi yapmıştır. (Tausendundein Schmerz/ Siegen ohne zu Kampfen) 1997-1999 yılları arasında Cosmopolitan Dergisi’ne yazılar yazmıştır.

Yüksek lisansını İngiltere’de University of Essex’te sosyoloji alanında tamamlamış ve ‘Türkiye’nin Batı Avrupa’daki İmajı ve Ötekileştirilmesi’ üzerine bir tez yazmıştır. Türkiye’nin imajı hakkındaki çalışmalarını Turizm Bakanlığı’nda dönemin Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun Basın Danışmanı olarak sürdürmüştür.

2003 yılından bu yana Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. de CEO olan Selcen Gür 2006-2012 yılları arasında Posta Gazetesi’nde Modern Hayatlar başlığıyla köşe yazıları yazmıştır.

2014 yılında Tara Kitap’ı kurmuştur. Bir sosyal girişim felsefesiyle kurulan Tara Kitap bugüne kadar içlerinde Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattı, KAÇUV, Altı Nokta Körler Vakfı, Ahbap Platformu, Açev’in de bulunduğu pek çok dernek ve vakıfla işbirliği içinde olmuş ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır.

2021 yılında yayımlanan ve dört kadının sırlarla dolu, birbirine değen yaşamlarını konu alan ‘Sır ve Gölge’ adlı romanı ‘Burla Hatun’ ismiyle kaleme alan Selcen Gür, kendi adı yerine bu ismi seçmesinin nedenini şöyle anlatmaktadır: ‘İster plazalarda beyaz yakalı çalışan olsun, ister köylerde ya da kasabalarda yaşasın, bu coğrafyada yaşayan tüm kadınların Dede Korkut hikayelerindeki Burla Hatun gibi cengaver ruhlu olduğuna inanıyorum. Kadın dayanışmasını desteklemek istediğim ve ‘kadın kadının kurdudur’ anlayışına teslim olmak zorunda olmadığımızı göstermek için bu ismi sembol olarak seçtim. Hepimiz birer Burla Hatunuz aslında. Ancak bunun farkına varırsak ve birbirimize destek olursak daha anlamlı bir yaşam sürer ve daha güçlü olabiliriz.’



