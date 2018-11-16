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Selçuk Aksoy: Aykut Kocaman'la prensipte anlaştık!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 16.11.2018 16:36 | Son Güncelleme

Ve Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'la anlaştıklarını açıkladı. Son dakika bilgisine göre; Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy: "Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın resmi açıklamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Selçuk Aksoy: Aykut Kocaman'la prensipte anlaştık!

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

TRT Spor'a kouşan Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy, "Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, sonrasında hiçbir takımla görüşmemişti.

AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'DA TARİH YAZDI

Aykut Kocaman, yeşil- beyazlı ekibi ilk 2005-2006 sezonunda çalıştırdı. Ardından 2014-2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman ile birlikte o yıl yeşil-beyazlı takım 8'inci sırada sezonu tamamladı. 2015-2016 sezonunda ise ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

Kocaman, 2016-2017 sezonunda ise yine Konyaspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı. Sezon sonunda Fenerbahçe ile anlaşan Kocaman, taraftarın omuzlarında uğurlandı.

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