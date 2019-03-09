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Selçuk Balcı, Batum’da sevenleriyle buluşacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Batum’un gözde otellerinden JRW Welmond, ünlü sanatçılarla düzenlediği gala gecelerini 2019 yılında da tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Batum’un gözde otellerinden JRW Welmond, ünlü sanatçılarla düzenlediği gala gecelerini 2019 yılında da tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Serkan Balcı, Batum’da sahne alacak.
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı, 23 Mart Cumartesi gecesi Batum’daki hayranlarıyla buluşacak. İlk defa Batum’da sahne alacağını belirten Selçuk Balcı, geceye özel bir repertuvar hazırladığını söyledi.
"Ayrılamam", "Deniz Üstünde Fener" ve "Gel Sar Beni" gibi şarkılarıyla tanınan başarılı sanatçı, Karadeniz ezgilerini yurt dışındaki müzikseverler için seslendirecek.

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