Selçuk Balcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Türk Halk Müziği sanatçısı Selçuk Balcı biyografisi...

Piyasaya 2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle çıkan Selçuk Balcı kemençe, bağlama, gitar, ud, piyano ve tulum gibi pek çok çalgıyı çalabiliyor. Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden biri olan Selçuk Balcı'nın biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Selçuk Balcı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SELÇUK BALCI KİMDİR?

4 Temmuz 1988 tarihinde Çayeli, Rize'de dünyaya gelen Selçuk Balcı, Türk halk müziği sanatçısıdır. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamlamıştır. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşmiştir. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak sarmıştır. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra pek çok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etmiştir.

2011 senesinde Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkarmıştır. 2 yıllık aranın sonrasında, 2013 senesinde Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmıştır. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016 tarihinde dinleyicileri ile buluşmuştur.

Selçuk Balcı bugüne kadar çıkardığı kişisel albümlerin haricinde birkaç film ve dizinin de müziklerini yapmıştır. Bizum Hoca, Moskova'nın Şifresi: Temel ve Benim İçin Üzülme gibi yapımlara kendi bestelerinden birkaç parça vermiştir. Zülfü Livaneli'nin de 50. yıl için yapmış olduğu projede bir tane şarkı seslendirmiştir. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için de müzik yapmıştır.

SELÇUK BALCI ALBÜMLERİ

Felamur - 2016

Mila - 2013

Patika - 2011



