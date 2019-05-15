Selçuk Balcı’dan Batum’da konser verecek

Komşu ülke Gürcistan’ın Batum kentinin en yeni işletmelerinden Eclipse Casino, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı’yı misafirleriyle buluşturacak.

Bir yıl önce kapılarını açan, yerli ve yabancı birçok isimle gala geceleri düzenleyen Eclipse, Ramazan Bayramı tatilinde 7 Haziran Cuma gecesi kendine has tarzı ve sahne performansıyla Karadeniz şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı Selçuk Balcı ile yine özel bir geceye ev sahipliği yapacak.

“Ayrılamam”, “Deniz Üstünde Fener” ve “Gel Sar Beni” gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, Karadeniz ezgilerini yurt dışındaki müzikseverler için seslendirecek.

Batum’u çok sevdiğini ve Eclipse’de sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Balcı, harika bir Karadeniz gecesine imza atacağını söyledi.