HABER

Selçuk Balcı’dan Batum’da konser verecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Komşu ülke Gürcistan’ın Batum kentinin en yeni işletmelerinden Eclipse Casino, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı’yı misafirleriyle buluşturacak.Bir yıl önce kapılarını açan, yerli ve yabancı birçok isimle gala geceleri düzenleyen Eclipse, Ramazan Bayramı tatilinde 7 Haziran Cuma gecesi kendine has tarzı ve sahne performansıyla Karadeniz şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı Selçuk Balcı ile yine özel bir geceye ev sahipliği yapacak.“Ayrılamam”, “Deniz Üstünde Fener” ve “Gel Sar Beni” gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, Karadeniz ezgilerini yurt dışındaki müzikseverler için seslendirecek.Batum’u çok sevdiğini ve Eclipse’de sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Balcı, harika bir Karadeniz gecesine imza atacağını söyledi.

Selçuk Balcı’dan Batum’da konser verecek

Komşu ülke Gürcistan’ın Batum kentinin en yeni işletmelerinden Eclipse Casino, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Selçuk Balcı’yı misafirleriyle buluşturacak.
Bir yıl önce kapılarını açan, yerli ve yabancı birçok isimle gala geceleri düzenleyen Eclipse, Ramazan Bayramı tatilinde 7 Haziran Cuma gecesi kendine has tarzı ve sahne performansıyla Karadeniz şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı Selçuk Balcı ile yine özel bir geceye ev sahipliği yapacak.
“Ayrılamam”, “Deniz Üstünde Fener” ve “Gel Sar Beni” gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı, Karadeniz ezgilerini yurt dışındaki müzikseverler için seslendirecek.
Batum’u çok sevdiğini ve Eclipse’de sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Balcı, harika bir Karadeniz gecesine imza atacağını söyledi.

Selçuk Balcı’dan Batum’da konser verecek

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Samsun’da Athena rüzgarıSamsun’da Athena rüzgarı
Ünlü isimler Bodrum’da buluştuÜnlü isimler Bodrum’da buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bebeğinin ilk ultrason fotoğrafını paylaştı!

Bebeğinin ilk ultrason fotoğrafını paylaştı!

Defne Samyeli Instagram'da olay oldu!

Defne Samyeli Instagram'da olay oldu!

TBMM'yi karıştıran sözler! İki birleşim çıkarma cezası verildi

TBMM'yi karıştıran sözler! İki birleşim çıkarma cezası verildi

Şule Çet cinayeti davasında keşif kararı!

Şule Çet cinayeti davasında keşif kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya tepki

Daha 13 yaşındaydı! Ömer yaşamına son verdi

Daha 13 yaşındaydı! Ömer yaşamına son verdi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Hülya Avşar'a porno resim şoku

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Var mısın yok musun'un Hakan'ından örnek davranış!

Var mısın yok musun'un Hakan'ından örnek davranış!

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.